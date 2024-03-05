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ING：中央聚焦3類消費發展 惟GDP要靠政府投資（新增圖）

財金 17:35 2024/03/05

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兩會期間發表的《政府工作報告》，為內地今年經濟增長目標定於5%左右，與去年目標相同。5%左右的增長目標符合預期，因降低目標將進一步削弱信心，但今年再次實現5%增長難度更高。

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隨着內地經濟向高質量發展過渡，兩會持續聚焦內地經濟新動能的發展。擴大有效內需為近幾年焦點，今年兩會重申該主題，着力優先增加收入、優化供給。政策主要聚焦支持新型消費，包括：

推動數字消費、綠色消費，以及健康消費發展。

相關政策有可能針對汽車和家用電器消費，並促進餐飲、文娛旅遊等服務業復甦。

房地產旨在加大保障性住房建設和供給

房地產方面，「房地產發展新模式」成為重點，旨在加大保障性住房建設和供給，優化房地產市場供求關係，但暫未公佈更多細節。一如預期，政府工作報告未提「房住不炒」，此前市場將其視作限制性房地產政策的標誌。雖然房地產或持續拖累內地經濟，但預期問題不會演變成一場全面危機。

綠色經濟為內地另一長期策略焦點。政府提出每單位GDP減少2.5%能源消耗的目標，並持續透過稅收、研發、投資等方法實現綠色低碳發展。隨着內地預期在2030年達到碳排放峰值，再生能源和新能源汽車將繼續獲得政策支持。

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兩會將GDP增長目標再次定於5%左右合乎預期，因降低目標會進一步削弱市場信心。然而，要在2024年實現5%增長將充滿挑戰，房地產或會繼續拖累經濟增長。

消費在2024年增長佔比料下滑

雖然消費是2023年經濟增長的主要動力，但消費者信心疲軟和負財富效應將產生重大阻力，或使消費在2024年增長的佔比有所下滑。隨着這些阻力出現......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

【文章初版刊於2024年3月5日16：43，圖表後補】

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撰文 : 宋林（Lynn Song） ING銀行大中華區首席經濟師

欄名 : ING觀點

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