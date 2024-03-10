券商銳評兩會報告 從科技含量說起

2024兩會工作報告，在「國內GDP增長5％左右」、「赤字率擬按3%安排」等工作任務之上，提出「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」。東吳證券首席宏觀分析師陶川形容政府工作報告「科技含量提高」，而總量的刺激性政策則更加強調「持久戰」。

陶川指出，與2023年12月的中央經濟工作會議相比，今天政府工作報告明確要求要「緊緊抓住主要矛盾」，無疑就是「新質生產力」（也就是科技），除了「大力」、「加速」的 措辭，進一步將「新質生產力」的重要助推「科教興國」（人才要素）放在了第二位，而擴大內需的內容則下降至第三，以財政為代表的總量政策則更加強調持續發力，而非短期的強刺激。

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科技方面，產業厚度和人才最「急」。 除了中央經濟工作會議提及的「生物製造、商業航太、低空經濟、量子和生命科學」外，智慧網聯新能源車、新興氫能、新材料和創新藥急需鞏固和加速發展。 而以人工智能為代表的數位經濟內容大幅增加，數位基礎設施和算力體係可能成為重要抓手。 除此之外，人才的因素越來越受到關注，科教興國下建構「教育-科學研究-人才」的支持體系。

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總量方面，穩還是最重要的，而且是持續的「穩」。 財政政策開始著眼於未來幾年，貨幣政策新增了穩定資本市場的功能，地產方面，依舊以「平穩健康發展」和加大保障性住房建設。

新質生產力成為2024年發展關鍵字

陶川指出，對比起2023年的政府工作報告，今年產業政策不僅重要性被抬升、而且相關表述也更多了。 兩會上「推動現代化產業體系建設」這一表述與中央經濟工作會議一脈相連，不過對比起中央經濟工作會議，政府工作報告中又多了一些新的產業領域，包括智能網聯新能源汽車、 新興氫能、新材料、創新藥。 對照起中央經濟工作會議，目前對「建立現代化產業體系」以及「發展新質生產力」的表述，新增了「大力」和「加速」二詞，產業政策的重要性進一步凸顯。

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除此之外，科教興國重要性的提升，也是加速發展新質生產力的「潛台詞」。在2024年政府工作報告中，科教興國可謂是最大的「黑馬」——從近年來會議重點工作中並未提及，到此次直接躍升至重點工作中排序第二的位置。 其實科教興國與排序第一的新質生產力也是「珠聯璧合」的關係，這是因為新質生產力的發展離不開人才的投入，科教興國戰略正是助推新質生產力發展的最好「引擎」 。

新質生產力有何內涵？ 從內部來看，作為新質生產力發展載體的戰略性新興產業和未來產業可以帶來經濟發展品質和效率的深層變革，是實現經濟高品質發展的一大「捷徑」。 從外部來看，在海外AI加速發展、主要已開發經濟體加大新興產業補貼力度的背景下，我國產業政策加碼及切實落地的迫切性明顯提升。

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按照《人民日報》3月5日「深化對新質生產力的認識 符合新發展理念的先進生產力質態」一文，「新質生產力」的定義如下......

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