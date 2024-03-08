何時需要服用阿士匹靈治療冠心病？

眾所周知，冠心病是指心臟血管內壁有膽固醇脂肪斑塊積聚而導致血管收窄，當病人運動或活動量大的時候，血管供血不足而導致心絞痛等症狀。在嚴重的情況下，這些膽固醇脂肪斑塊表面可以裂開而引起血管裏的血小板凝固為血塊，導致血管急性堵塞而出現急性心臟病發，嚴重可導致死亡。

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阿士匹靈在冠心病治療中的重要性

初期研究發現高劑量的阿士匹靈能夠減少身體炎症以及有止痛作用。後期的研究發現低劑量的阿士匹靈能夠減少血小板的粘連，進一步證實阿士匹靈對心臟病有幫助。因此，當病人被診斷出有嚴重冠心病或曾經發生急性冠心病綜合症時，醫生一般都會處方阿士匹靈以減低病人的死亡風險。此外，研究亦指出，若果病人曾經接受通波仔手術或擺放心血管支架，手術後病人一段時間亦必須要服用雙重抗拒小板藥物以預防支架內血栓的情況，當中阿士匹靈基本上是其中一種必須的藥物。否則，若然支架出現血栓的話，這情況就等同於急性心血管閉塞，病人會有生命危險。

以往很多人誤解，以為阿士匹靈可以預防心臟病的發生，所以即使未有冠心病也服用阿士匹靈，希望減低病發的風險，但是這個想法近年已經被幾個大型研究所否定。因此，醫生並不建議服用阿士匹靈作為預防冠心病的做法，尤其有些人可能對阿士匹靈過敏，而長期服用也會增加胃潰瘍或腦出血的風險。當然這些風險其實亦都不是十分之高，但是若果藥物並不能有醫學作用的話，則根本無需服用。

輕微冠心病 阿士匹靈作用並不明顯

過往10年，亦都很多人透過心血管電腦掃描方法作例行檢查，了解自己是否有隱性冠心病。由於這方法的靈敏度高，即使輕微的膽固醇脂肪板塊積聚血管內壁也容易被發現，所以過往亦有很多醫生經此檢查後處方阿士匹靈給病人服用。但後期亦都有醫學研究證明，經電腦掃描發現輕微的冠心病，長期服用阿士匹靈對預防心臟病發或減低死亡風險的作用並不明顯。

更重要的是控制血壓、血脂、血糖三高這些會導致冠心病惡化的因素，以及積極改善生活習慣，多做運動及維持一個良好的健康飲食習慣，並戒煙戒酒。因此，輕微或初期的冠心病，尤其是病人根本上沒有症狀，只是透過檢查發現的話，醫生一般不會處方阿士匹靈，反而服用他汀類膽固醇藥預防病情惡化會有一定的作用。

阿士匹靈的風險

阿士匹靈在醫學界已經廣泛應用了很長的時間，它的成效亦經大型醫學研究證實。副作用當然有，但是亦都並非常見。若正常服用，而且病人亦不是屬於出血高風險的人士，出現嚴重內出血及腦出血的情況是很低。若果病人亦沒有同時感染幽門螺旋菌，以前亦沒有胃潰瘍等情況，服用阿士匹靈導致胃出血的風險其實也不是很高。而且當醫生覺得有需要的時候，也可以處方預防胃潰瘍的藥物給病人，減少相關的風險。

因此，阿士匹靈並不是一種可怕的藥物。即使它對於預防冠心病並沒有顯著的功效，但當已被診斷患有這個疾病，如情況亦屬嚴重，甚至乎曾經出現心臟病發或急性冠心病綜合症，或曾進行通波仔手術擺放支架或搭橋，長期服用阿士匹靈可減低再病發或死亡的風險，是一種非常很重要的藥物。

編輯：陳煒傑

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