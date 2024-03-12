施羅德解構通脹3結構壓力 評配置優次

在通脹前景難以預測，未知各國央行會否或何時減息，以及金融市場正處於歷史高位的環境下：投資者應該如何部署呢？

加息意味着借貸成本上升，其目的是抑遏需求及通脹，現時措施似乎正在奏效。在美國，2022年下半年通脹率達到約9%的高位，而目前約為3%。

通脹回落 各央行毋須維持高利率

最終，各國央行毋須將利率維持在較高水平。隨着通脹開始回落，若各國央行的政策利率維持不變，那麼，實際上是實施更具限制性的貨幣政策，因為實際利率將持續上升。

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金融市場預期，2024年利率將下降，這導致現金和債券等資產類別的吸引力下降，並推動一些地區的股市創下歷史新高。然而，近期數據顯示經濟出現一些波折，從而引發金融市場震盪。

近期的通脹數據錄得輕微上升，在某種程度上，加劇了我們對通脹的擔憂，預期通脹回落至2%的目標水平，不會是簡單而直接的過程，未來金融市場將會出現更多波動，而這實際上是我們對「3D重置」（即人口結構、去全球化及脫碳）的研究結果之一。「3D重置」概念是我們認為將導致未來通脹壓力加劇的三大結構性力量。

人口老化導致勞動力短缺，從而導致工資水平上升。另外，為確保供應穩定而採取的生產回流或重建供應鏈措施，以及短期內為增加潔淨能源供應和培養綠色低碳能源消耗模式的成本，亦較為高昂。

三結構因素增通脹壓力 惟通脹呈周期波動

盡管「3D重置」正在加劇通脹壓力，然而這並不意味通脹最終會上升，但將會出現周期性波動。目前，各國央行面臨艱巨挑戰，他們需要持續大幅降低通脹水平。現時，金融市場認為經濟可實現「軟着陸」，但明顯地，結果可能具有二元屬性，因此經濟仍然存在「硬着陸」風險。

一旦美國聯邦儲備局（下稱「聯儲局」）開始減息，金融市場將會發生甚麼變化呢？平均來說，從聯儲局開始減息起，美國股市實際上跑贏通脹約11%，這是由於金融市場重新消化樂觀情緒所致。

盡管市況波動，但某些市場的交易接近歷史高位。股票不僅跑贏通脹，其回報亦超越現金，股票表現平均領先現金約9%，令我們感到安慰的是在分析22個減息周期後發現，在其中16個減息周期中，即使經濟實際上已陷入衰退，但平均回報率仍為正數。如果聯儲局在這次減息週期中實現經濟「軟着陸」，那麼股市將會有良好表現。

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如果投資者希望跑贏通脹......

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