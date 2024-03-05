真．升到上太空的日本股

最近筆者有幸猜中，AEON（日：8267）正研究將日本兩大連鎖藥妝店，Tsuruha（日：3391）與Welcia（日：3141）合併成藥粧巨企，本欄於12月時〈日本藥妝巨頭傳出售 股東角力「三國殺」」〉已曾述當中細節。可惜AEON打算於2027年再推動合併，兩家藥粧店股價於執筆之日已回到起點。同時間，日經225指數創下新高，上述交易無可避免跑輸。日經指數今年已累升近20%，想「跑數跑到上太空」，日企ispace （日：9348）或是可考慮的服務供應商。

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ispace的背景非常獨特，其骨幹員工原本是2018年「Google月球X大獎」的參賽隊伍。事源2007年Google一共以3千萬美元作獎金，舉辦登月比賽。2008年於歐洲成立的White Label Space正是參賽隊伍之一，2010年White Label Space Japan於日本成立並加盟組隊。當時歐洲團隊主要負責開發登月着陸船，而日本團隊則負責開發探月車。

歐洲的White Label Space因資金問題於2013年退出，將參賽權轉讓予日本的White Label Space Japan，而歐洲部份團隊亦有留任，White Label Space Japan則更名為ispace。ispace其後改以「白兔」隊名出賽，並獲得里程碑獎金。雖然比賽最終於2018年結束時無人獲勝，卻孕育出一眾初創太空探索公司，ispace亦於比賽中嶄露頭角。

自從印度的「月船1號」（Chandrayaan-1）於2009年發現月球上發現有水，世界對登月的興趣再次重燃。由於水可以電解成氫氣和氧氣，月球上的水理論上可成為航天燃料，月球有朝一日成為太空補給站亦非痴人說夢。而月球表面上豐富的「氦-3」，更是核聚變（nuclear fusion）能源的理想材料。有見及此，各太空強國已紛紛磨拳擦掌，加上近年國際地緣關係緊張，無不爭先重返月球並希望搶佔戰略資源。

比賽結束後，公司即與美國Draper Laboratory合作，獲得美國太空總署（NASA）的商業月球有效載荷服務（commercial lunar payload service）合約，為Draper Laboratory設計登月船，其後更獲得將從月球開採的資源轉售予NASA的資格。

另一邊廂，ispace自己又於22年12月推進「白兔-R 1號任務」，希望展示其登月技術。雖然登月船着陸的最終一步，因距離感測誤差，降落時過早耗盡燃料導致硬着陸，以失敗收場，但其乘載其它機構委託的貨物、數據銷售和於登月船及探月車上印上公司商標，則確立了登月的商業化運作模式。

「白兔-R 2號任務」預計將於今年底發射升空，成功着陸抑或硬着陸，筆者亦無水晶球可預見。既有「1號任務」的經驗在前，「2號任務」成功機會應大增，屆時或有驚喜。不過ispace始終乃初創階段的公司，業務能見度低，盈利能力尚有待驗證，屬風險極高的投資。

筆者認為，即使對ispace感興趣，亦只宜為投資組合作少量部署。高風險投資當然能升到上太空，但作為投資者，亦不應忘記硬着陸的教訓。

（筆者公司管理之基金沒有持有ispace權益。）

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