仲量聯行：3因素撑港一手住宅 強勢料延至次季（新增圖表）

港府在2024年財政預算案公布取消樓市冷卻措施（即「撤辣」）後，一手樓市反應極為熱烈，超過多數市場參與者的預期。

在財政預算案公布後的短短9日內（即2月29日至3月8日），一手市場已錄得1,275 宗成交。這些一手成交之中，約一半（628宗）來自已落成項目，突顯出用家的踴躍參與。與之前普遍的謹慎觀望態度形成鮮明對比，不少買家對入市表現積極，避免因延遲購入而面臨進一步的價格上漲。發展商亦明顯加快了推盤節奏，於不少項目中的現有折扣上提供了額外優惠。

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一手樓市銷量的激增，主要可歸因於兩個關鍵因素：

累積的價格調整，以及需求的積壓。

首先，一手市場價格經歷了顯著的下調，一些近期新盤均價較2021年同區新盤的價格低約30%，對於現金充裕的買家來說，入市門檻相對降低。

其次，新增家庭住戶積壓的住宅需求的釋放。2012年至2021年間，每1,000個新增家庭住戶平均對應542宗一手成交。然而，這個數字在過去兩年顯著下降至466宗。如果這一比例恢復到長期平均水平，則過去兩年新增家庭住戶對應的未實現的剛需意味着額外的3,500宗一手成交。

後續利好因素：非本地買家未全面回歸市場

隨着需求持續回暖，一手市場的勢頭很可能持續至下個季度。此外，作為撤辣的最大受益者，一些非本地買家暫時因外滙管制、按揭申請要求和看房流程等因素受阻，而未全面回歸市場。

然而......

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（文字及相片刊最先於3月26日12：32，其後補加圖表說明。）

資料來源：仲量聯行2024年2月香港住宅銷售市場綜述報告

仲量聯行早前對香港其他物業市場前景分析，詳見：【寫字樓】【商舖及商場】

至於投資市場對美國利率前景展望，詳見：【下一頁】

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