探美股潛力板塊 尋科技股「黑馬」

2024年初，美國股市表現持續強勁，其中科技股扮演主要角色，但目前的經濟環境變化尚未明朗，股票投資者需如何評估科技股的價值？針對美國股市，投資者需特別關注三大因素︰

（i） 基本面︰考慮該公司或板塊的綜合財務及營運狀況，包括往績回報率及未來增長前景；

（ii） 估值︰評估該板塊的市場價值，並與歷史數據及同行比較，以判斷是否被高估或低估；

（iii）市場情緒︰衡量投資者整體情緒及市場趨勢的指標。

從以上三個關鍵基礎上，讓我們一起探討美國股市的投資機會，同時分析其他板塊是否有潛力超越整體市場，以及投資者可能面臨的風險。

克服短期科技股擔憂 迎接長期增長

科技及其概念股（如通訊服務）的基本面普遍強勁，未來一年的獲利潛力偏高，但並非極高。過去數年，科技板塊的每股盈利增長強勁，尤其資訊科技板塊，如蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）及英偉達（美：NVDA）的複合年增長率達16%，通訊服務板塊，如Alphabet（美：GOOG）及Meta（美：META）近8%。受惠於數位科技發展及普及化下，這些板塊盈利波動相對穩定，商業模式靈活且定價能力高。

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然而，從估值及市場定位等短期指標考慮，科技股的估值偏高。科技公司的預測市盈率為36.5倍，高於過去15年的平均21.2倍。通訊服務板塊的市盈率則較接近合理水平，分別為18.6倍及17.2倍。此外，大量投資者已將資金配置於科技板塊，市場對其仍然看好，可能存在風險集中的情況。StashAway經濟分析師認為，雖然科技板塊是可靠的長綫投資，但由於估值過高且市場配置集中，未來幾個月的表現可能會有所調整。因此，投資者應謹慎評估科技股的投資機會，並考慮分散投資於其他潛在有價值的板塊。

醫療股估值合理 具備增長潛力

目前，醫療板塊仍然具有吸引力，表現通常跑贏S&P500，增長穩定且估值合理。與科技股相似，醫療板塊在2007年至2022年期間的年增長率為8.2%；但不同的是，醫療板塊的增長波幅依然是市場板塊中最小的。

醫療板塊在2023年受疫情影響，面臨罕見的盈利下降，但預期2024年的表現將會好轉；而每股盈利預期將超越市場指數及過往表現，部分原因是基於其穩固的基礎表現，但預期此板塊的創新研發（例如減肥藥物相關的新療法）將推動整體表現。醫療板塊的估值也相對合理，預測市盈率為19.3倍，高於長期平均水平（16.6倍），但遠低於科技股及S&P 500（24.2倍）。

StashAway經濟分析師認為，醫療是值得關注的行業之一，原因在於其估值合理，擁有創新產品並具備長遠需求。這一切都反映出未來可能出現的回報變化，而該板塊的防禦性質能夠為多元投資組合提供下行保護。

能源股具「驚喜」也有潛在變數

能源板塊也是潛力板塊之一，原因是地緣政治風險加劇及石油供應緊張，進而推動能源企業的盈利。然而，由於全球經濟放緩，目前此板塊的盈利增長預期相對較低，預期約為負7%；但該板塊過去的盈利波幅明顯高於其他板塊，投資者宜意能源股既具備「驚喜」，但也潛在變數。



從估值指標與股票回報的比較來看，能源板塊目前的價格相對便宜，其股價淨值比為2.2倍，與股本回報率約40%至50%的板塊表現一致，市盈率也反映了類似情況。StashAway經濟分析師認為相對於其股票回報率，能源股似乎被低估，如地緣政治風險加劇導致油價上漲，這一板塊將出現增長機會。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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