  • 24°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政策撑起增長 聯塑嚴重偏低

財金專欄 2024/03/06

分享：

分享：

中國聯塑（02128）2023年業績可以重拾增長，未來更可受惠中央政策傾斜，3.5倍預測PE和8.9厘息，估值被低估。

聯塑2023年上半年收入按年上升3%至153億元（人民幣．下同），毛利率上升1.3

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版）
2024/03/05
天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版）
中字股實力談 - 政策以舊換新 海爾智家買入
2024/03/05
政策以舊換新 海爾智家買入
中字股實力談 - 【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版）
2024/03/04
【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版）
中字股實力談 - 港股中長綫 最高看二萬
2024/03/02
港股中長綫 最高看二萬
中字股實力談 - 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版）
2024/03/01
【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 李強 中國住房和城鄉建設部 中國聯塑（02128） 人民幣 板塊

上一篇文章

美高梅回調 復活節前買

下一篇文章

三月愛股料繼續轉強！