政策撑起增長 聯塑嚴重偏低 財金專欄 2024/03/06 分享： 分享： 中國聯塑（02128）2023年業績可以重拾增長，未來更可受惠中央政策傾斜，3.5倍預測PE和8.9厘息，估值被低估。 聯塑2023年上半年收入按年上升3%至153億元（人民幣．下同），毛利率上升1.3 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版） 2024/03/05 天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版） 中字股實力談 - 政策以舊換新 海爾智家買入 2024/03/05 政策以舊換新 海爾智家買入 中字股實力談 - 【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版） 2024/03/04 【兩會前瞻】總理報告尋寶（第四版） 中字股實力談 - 港股中長綫 最高看二萬 2024/03/02 港股中長綫 最高看二萬 中字股實力談 - 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 2024/03/01 【股市秘圖】港股短中長走勢盡在3圖（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 李強 中國住房和城鄉建設部 中國聯塑（02128） 人民幣 板塊