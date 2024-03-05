英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 國際 23:17 2024/03/05 分享： 分享： 本欄昨日才說英國工黨上台幾成定局，今日即有最新民調顯示，保守黨支持度上月跌至逾40年低位的20%，按月急挫7個百分點，不但遠遠落後工黨27個百分點，更為Ipsos自1978年進行相關每月民調以來的新低。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 今日 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 2024/03/04 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 2024/03/01 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 英偉達升勢是否太誇張？ 2024/02/28 英偉達升勢是否太誇張？ 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 2024/02/28 南韓醫生自私？還是政府藥石亂投？ 你可能感興趣 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 今日 07:50 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 00:22 2024/03/04 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 09:24 2024/03/01 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 最新專欄文章 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 今日 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 今日 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 國金札記 - 英保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 今日 英保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 國金札記 - 英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？ 2024/03/04 英倘翻炒印花稅假期 能否重振樓市？ 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 2024/03/04 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 政治 選舉 辛偉誠 英國工黨 英國保守黨 英國