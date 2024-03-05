英國保守黨民望新低 政權輪換成定局

本欄昨日才說英國工黨上台幾成定局，今日即有最新民調顯示，保守黨支持度上月跌至逾40年低位的20%，按月急挫7個百分點，不但遠遠落後工黨27個百分點，更為Ipsos自1978年進行相關每月民調以來的新低。

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