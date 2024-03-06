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特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法

財金專欄 2024/03/06

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特首李家超昨日出席全國人大開幕，出席證件上的編號是「23」，中央希望香港盡快為基本法23條立法，清楚明白。李家超昨日也與約10名在京出席會議的人大政協，齊齊提早返港，務求下月中前全速完成23條立法。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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