特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法

特首李家超昨日出席全國人大開幕，出席證件上的編號是「23」，中央希望香港盡快為基本法23條立法，清楚明白。李家超昨日也與約10名在京出席會議的人大政協，齊齊提早返港，務求下月中前全速完成23條立法。

去

...