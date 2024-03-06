特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 財金專欄 2024/03/06 分享： 分享： 特首李家超昨日出席全國人大開幕，出席證件上的編號是「23」，中央希望香港盡快為基本法23條立法，清楚明白。李家超昨日也與約10名在京出席會議的人大政協，齊齊提早返港，務求下月中前全速完成23條立法。 去 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 2024/03/05 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 有政戲 - 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 2024/03/04 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 有政戲 - 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 2024/03/01 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 有政戲 - 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 2024/02/29 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 有政戲 - 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 2024/02/28 財案夏寶龍離港23條諮詢完 今齊滙聚 政治 人大政協兩會 李家超 基本法 香港 北京 習近平 人大政協 丁薛祥