今年各地舉行大選 投資者應小心股市波動

今年首兩個月，美國股市迎來了不俗的開局。失業率持續處於低位、消費市道穩定、通脹由高位回落以及加息周期結束等，均反映美國經濟韌性頗強，帶動美國企業盈利回升，並刺激標普500指數升至歷史高位。

美股估值接近平均水平

目前美國股票的估值接近長期平均水平。由於今明兩年的企業盈利可望穩定增長、美元和美國國債市場回穩，以及聯儲局有機會在年內掉頭減息，相信今年股市前景仍屬正面。不過，我們始終難以準確掌握利率轉向的時間，加上今年各地都會舉行大選，且東歐、中東局緊仍然緊張，不論美國本土或國際都存在政治風險，投資者應小心股市波動。

論金融市場的深度及闊度，美國均屬全球之冠。除了股票之外，當地債券市場的發展亦相當成熟，尤其是隨着利率升至多年高位，如今美國高收益債券市場的收益率已攀升至接近8%，具備類似股票的回報潛力，但波動性則較低，因其收益有助緩衝下行波幅......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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