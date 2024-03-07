國際婦女節在內地被稱為女王節、女神節、「富」女節，這些新興的網絡潮語，反映新世代女性的地位和角色變化。現代女性渴望擁有自主人生、掌握經濟主導權，憑個人力量成為自己的「女王」。

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根據Endowus去年發表的《財富洞察報告2023》，近70%的受訪香港女性投資者表示願意進行更多投資，主要目標是為退休累積儲備金並最終實現財務獨立。受訪者中逾6成女性表示對通脹導致生活成本上漲感到憂慮，其中一半的女性投資者將制定充足的退休儲備視為首要投資目標。此外，45%的女性希望改變她們的財務習慣，以實現財政穩健和增加安全感。

女性的預期壽命通常比男性長，因此，擁有充分的財務規劃和準備退休生活的智慧至關重要。根據政府統計處最近發布的《推算的香港人口生命表》，香港女性平均壽命比男性長5歲左右，並且呈現持續上升的趨勢。2024年出生的香港女性平均壽命為88.94歲，預計在2046年出生的女性平均壽命將達到91.85歲。因此，女性在投資場上並非僅僅追求回報率，更重要的是，如何透過有效的投資工具，為人生的不同階段進行規劃，才能自信且優雅地過上精采人生。

穩定儲蓄 建立應急基金

《全球女性投資理財調查》顯示，大部分香港女性的風險取態較低，不論是嬰兒潮世代、X世代、千禧世代及Z世代，現金儲蓄始終是最多人揀選的理財工具首位，比率高達約8成。

但聰明的女性們，應避免將儲蓄作為單一的理財工具。較高流動性的存款或貨幣基金，可以用於建立一筆3至6個月生活支出的應急基金，以確保遇到突發情況，如意外受傷、生病住院或意外失業時，有充足流動資金應付日常開支。

雖然目前利息在較高水平，但歷史數據證明單靠現金存款，利息回報未必能跑贏通脹。因此在準備好一筆應急基金後，各位女性就可以好好規劃長遠投資部署，打造屬於自己的精采人生。

選擇適合的投資產品

投資的第一步可以先制定預算，同時亦要考慮個人投資目標及風險承受能力，根據不同的人生目標，如置業、子女教育、退休等，建立合適的投資組合。

月供投資如股票或基金，都屬於比較適合女性的投資的方法，可利用複式滾存達到 財富增長和資產累積的目的。

另外，選擇費用較低的投資平台，亦可降低管理費用和交易成本，從而提高回報率。Endowus智安投擁有逾200隻基金可供選擇，經過專業團隊全面嚴謹的篩選，有助根據自身需求，輕鬆實現投資目標。

不同階段 不同的投資需要

不同年齡的女性有不同的投資需求。以女性25歲至50歲為例，這個年齡是初入職場至步入中年的黃金時期。女性在這個階段通常正值事業起步、建立家庭的狀態，在生活費用和個人成長上需求較高。但由於年輕時風險承受能力相對較高，可將部分資產投資於股票類資產。至於成家立室後，各位媽媽可能亦要開始考慮到育兒計劃，撥出一部分資金透過債券資產或高股息投資建立被動收入，應付每月的相關家庭支出。

在50歲以後，女性的事業和收入通常相對穩定，開始關注退休規劃。這個時候，可以適當地根據自身的投資需求和風險投資，開始逐步降低投資風險，為養老儲備基金做好準備。而隨着年紀漸長，也應需要加強家庭及個人的健康保障，應付可能出現的醫療支出。

善用數碼工具 高效投資

現代女性肩負着多重角色，包括女兒、母親、妻子、媳婦和職業女性等，面對這麼多的身分，要合理分配時間已經變得困難，又怎麼可以在有限的時間內，做到高效管理財富和投資表現？各位「多功能」女性，可多加善用高效率的投資工具及數碼工具，來獲取實時市場消息、並以較低甚至零成本的方式快速進行交易。

說到底，世界上沒有完美的投資產品，因此股神巴菲特（Warren Buffett）亦曾說道︰「最好的投資就是投資自己。」作為新世代女性，提升個人技能、持續自我增值正是我們的不二生存之道，這項投資，保證穩賺不賠、回報最高。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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