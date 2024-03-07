【兩會2024】中金：解讀兩會政府工作報告

2024年3月5日，國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告（下稱《報告》）。中金公司就《報告》具體政策内容進行解讀，認為政策大方向仍是結構性政策和周期性政策協同發力，標本兼治。

中金表示，從《報告》中同樣觀察到財政政策的力度加大，而且中長期持續為經濟發展提供支持。在此基礎上，《報告》對2024年消費、投資、房地產等領域做出了具體部署。

中長期來看，創新是提高全要素生產率的關鍵，《報告》將「加快發展新質生產力」和「深入實施科教興國戰略」放在了工作任務的前兩項，同時通過進一步改革開放增強內生動力。、

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《報告》對當前經濟形勢診斷客觀準確，併合理設定經濟增長目標

中金對此次《報告》表示認可，指出《報告》肯定成績，直面問題。中金提到，在2023年9月的專題報告《傳統思維或低估潛在增長》中曾指出，金融周期下半場，依賴於物價指標來判斷增長持續性的傳統框架會低估潛在增長。统筹考虑短期与长期需要和条件，《報告》中將2024年GDP增長目標設定為5%左右。

《報告》在對去年的工作取得的成績表示肯定的同時，也指出「經濟持續回升向好的基礎還不穩固」，並把「有效需求不足」這一問題放在突出的位置......更多內容，訂戶請登入。

編輯：張夏寧

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