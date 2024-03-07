誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 財金專欄 2024/03/07 分享： 分享： 美國今年11月總統大選，現時看來將是現任的拜登和前任的特朗普之爭。不少人都問，誰人上台對中國和香港有利？主管港澳的副總理丁薛祥，昨日在閉門交流中坦言，無論美國誰上台，都不應抱有幻想，期望他會希望中國好 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 2024/03/06 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 有政戲 - 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 2024/03/05 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 有政戲 - 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 2024/03/04 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 有政戲 - 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 2024/03/01 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 有政戲 - 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 2024/02/29 財爺樓市全撤辣 揭預算案背後思路 中國 香港 美國 金融 歐洲 特朗普 GDP 拜登 李家超 歐盟