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誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想

財金專欄 2024/03/07

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美國今年11月總統大選，現時看來將是現任的拜登和前任的特朗普之爭。不少人都問，誰人上台對中國和香港有利？主管港澳的副總理丁薛祥，昨日在閉門交流中坦言，無論美國誰上台，都不應抱有幻想，期望他會希望中國好

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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