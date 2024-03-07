▲ 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅

英國最新公布的財政預算案，宣布取消非英國「非定居身份」（Non-Domicile status）的制度，即取消海外收入免稅的優惠，受到頗多關注，尤其近年移民英國的人士擔心受到影響。

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新措施之下，首當其衝其實是像英國第一夫人、首相辛偉誠（Rishi Sunak）太太阿克沙塔（Akshata Murthy）一類的人士，她是印度億萬富豪的千金，本身有大量海外資產及收入，近年被揭利用非定居身份合法地獲得稅務優惠後受到抨擊，令「非定居身份」在英國受到熱議。

英國要求取消優惠的呼聲高漲之下，政府順應社會意見取消優惠，外界普遍解讀為向富裕人士開刀，有新聞標題更稱「英劫掠乘飛機環遊世界超級富豪」（Britain raids the pockets of the jet-setting super-rich），以創造收入。

事實上，以「非定居身份」報稅的人士，不少都收入極高，按2018年數據，當中40%人年收入過5百萬英鎊（約4991萬港元）。能有這種收入的人士，多為來自印度、俄羅斯等地的富豪，他們英國以外有生意或資產，卻擁有英國...更多內容，訂戶請登入。

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