▲ 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅

英國最新公布的財政預算案,宣布取消非英國「非定居身份」(Non-Domicile status)的制度,即取消海外收入免稅的優惠,受到頗多關注,尤其近年移民英國的人士擔心受到影響。

英國保守黨民望新低 政權輪換成定局

新措施之下,首當其衝其實是像英國第一夫人、首相辛偉誠(Rishi Sunak)太太阿克沙塔(Akshata Murthy)一類的人士,她是印度億萬富豪的千金,本身有大量海外資產及收入,近年被揭利用非定居身份合法地獲得稅務優惠後受到抨擊,令「非定居身份」在英國受到熱議。

英國要求取消優惠的呼聲高漲之下,政府順應社會意見取消優惠,外界普遍解讀為向富裕人士開刀,有新聞標題更稱「英劫掠乘飛機環遊世界超級富豪」(Britain raids the pockets of the jet-setting super-rich),以創造收入。

事實上,以「非定居身份」報稅的人士,不少都收入極高,按2018年數據,當中40%人年收入過5百萬英鎊(約4991萬港元)。能有這種收入的人士,多為來自印度、俄羅斯等地的富豪,他們英國以外有生意或資產,卻擁有英國...更多內容,訂戶請登入。

