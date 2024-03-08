盈利超預期 時代電氣俏 財金專欄 2024/03/08 分享： 分享： 中車時代電氣（03898）2023年盈利超預期，未來盈利可以保持增長勢頭，因中央推動設備更新。 時代電氣業績快報透露，2023年盈利增長20%至216.1億元人民幣，盈利上升22%至31.1億元人民幣， ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水45億撑港股 淡友A股殺聲震天（第四版） 2024/03/07 北水45億撑港股 淡友A股殺聲震天（第四版） 中字股實力談 - 中集安瑞科 希望在氫能 2024/03/07 中集安瑞科 希望在氫能 中字股實力談 - 港股困濕局 （第四版） 2024/03/06 港股困濕局 （第四版） 中字股實力談 - 政策撑起增長 聯塑嚴重偏低 2024/03/06 政策撑起增長 聯塑嚴重偏低 中字股實力談 - 天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版） 2024/03/05 天氣潮濕 淡友陰濕 港股濕滯（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 高鐵 鐵路 旗形 人民幣 產品 買入