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盈利超預期 時代電氣俏

財金專欄 2024/03/08

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中車時代電氣（03898）2023年盈利超預期，未來盈利可以保持增長勢頭，因中央推動設備更新。

時代電氣業績快報透露，2023年盈利增長20%至216.1億元人民幣，盈利上升22%至31.1億元人民幣，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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