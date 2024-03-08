中泰：港股交易區間16000至17500 財金專欄 2024/03/08 分享： 分享： 3月迎來全國「兩會」及上市公司業績期，預計3月份恒生指數的主要交易區間為16000點至17500點。 開年以來，國內經濟修復底色不改，但1月份物價水平仍受壓、製造業採購經理指數（Purchasing ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 顏招駿 中泰國際分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達評日企管治改革效應 2024/03/07 富達評日企管治改革效應 普徠仕：糖尿肥胖症藥市場龐大 2024/03/06 普徠仕：糖尿肥胖症藥市場龐大 陶冬：美國選舉年 入市多賺錢 2024/03/05 陶冬：美國選舉年 入市多賺錢 施羅德：環球股市有機會再升 2024/03/01 施羅德：環球股市有機會再升 惠理：減息過於樂觀的代價 2024/02/29 惠理：減息過於樂觀的代價 香港 港股 指數 通脹 信和置業（00083） 中國神華（01088） 中聯重科（01157） 信達生物（01801） 中廣核新能源（01811） 周大福（01929）