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中泰：港股交易區間16000至17500

財金專欄 2024/03/08

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3月迎來全國「兩會」及上市公司業績期，預計3月份恒生指數的主要交易區間為16000點至17500點。

開年以來，國內經濟修復底色不改，但1月份物價水平仍受壓、製造業採購經理指數（Purchasing

...

撰文 : 顏招駿 中泰國際分析師

欄名 : 名家觀點

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