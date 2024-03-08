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23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟

財金專欄 2024/03/08

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特首李家超上京獲編號「23」後，提早一天返港，基本法23條即高速展開立法。為何如此急？多位資深建制中人指，早日立法可早日專心全力拼經濟，亦可收窄西方炒作和搞事的空間。

在京人大政協議員 趕機返港

各方原本

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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