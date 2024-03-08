23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 財金專欄 2024/03/08 分享： 分享： 特首李家超上京獲編號「23」後，提早一天返港，基本法23條即高速展開立法。為何如此急？多位資深建制中人指，早日立法可早日專心全力拼經濟，亦可收窄西方炒作和搞事的空間。 在京人大政協議員 趕機返港 各方原本 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 2024/03/07 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 有政戲 - 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 2024/03/06 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 有政戲 - 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 2024/03/05 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 有政戲 - 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 2024/03/04 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 有政戲 - 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 2024/03/01 京撑港政策陸續來 下半年好時機？ 香港 北京 立法會 李家超 基本法 人大政協兩會 鄧炳強 人大政協 林定國