新一份財政預算案即時宣布樓市全面撤辣，一、二手市場反應正面，緊接的周六、日二手睇樓量回升，而10大屋苑於撤辣後一周更錄逾110宗成交，交投量倍增。

盡管買家重拾入市信心，但仍續見蝕讓成交，其中將軍澳日出

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