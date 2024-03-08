蝕讓最多原來喺…… 財金專欄 2024/03/08 分享： 分享： 新一份財政預算案即時宣布樓市全面撤辣，一、二手市場反應正面，緊接的周六、日二手睇樓量回升，而10大屋苑於撤辣後一周更錄逾110宗成交，交投量倍增。 盡管買家重拾入市信心，但仍續見蝕讓成交，其中將軍澳日出 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 土地樓宇供應 中短期有何變化？ 2024/03/07 土地樓宇供應 中短期有何變化？ 專家樓論 - 二手全撤辣後 8周高雙位數成交？ 2024/03/06 二手全撤辣後 8周高雙位數成交？ 專家樓論 - 一手全撤辣之後 現樓長成交期…… 2024/03/05 一手全撤辣之後 現樓長成交期…… 專家樓論 - 大樓面舖位 攻體驗式消費 2024/03/04 大樓面舖位 攻體驗式消費 專家樓論 - 一城嘉湖單月成交 辣稅前見200宗 2024/03/01 一城嘉湖單月成交 辣稅前見200宗 樓價 二手市場 財政預算案 利嘉閣 日出康城 嘉湖山莊 美孚新邨 1房 LP6 MALIBU