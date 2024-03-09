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港股頭肩底 升浪未結束

財金專欄 2024/03/09

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港股連續兩周下跌，恒生指數退守16300點水平，但可能以「頭肩型」築底，加上北水連續17日淨流入，龍年升浪仍未結束。

恒指昨日升123點或0.7%收市，報16353點，全周下跌236點或1.4%；國企指

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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