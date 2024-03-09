港股頭肩底 升浪未結束 財金專欄 2024/03/09 分享： 分享： 港股連續兩周下跌，恒生指數退守16300點水平，但可能以「頭肩型」築底，加上北水連續17日淨流入，龍年升浪仍未結束。 恒指昨日升123點或0.7%收市，報16353點，全周下跌236點或1.4%；國企指 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水17連淨流入 港股升勢未完？（第四版） 2024/03/08 北水17連淨流入 港股升勢未完？（第四版） 中字股實力談 - 盈利超預期 時代電氣俏 2024/03/08 盈利超預期 時代電氣俏 中字股實力談 - 北水45億撑港股 淡友A股殺聲震天（第四版） 2024/03/07 北水45億撑港股 淡友A股殺聲震天（第四版） 中字股實力談 - 中集安瑞科 希望在氫能 2024/03/07 中集安瑞科 希望在氫能 中字股實力談 - 港股困濕局 （第四版） 2024/03/06 港股困濕局 （第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 上升軌 北水流入 頭肩底 人大政協兩會 圓頂 人民幣