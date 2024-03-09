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恒指受制保歷加中軸

財金專欄 2024/03/09

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恒指昨收報16353點，升0.8%，全日總成交額866億元。見周綫圖，恒指自1月低見14794點後反彈，近三個交易周均受制於周綫圖保歷加通道中軸阻力（現近16600點），技術分析指標RSI亦受制於中軸

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撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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