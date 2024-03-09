恒指受制保歷加中軸 財金專欄 2024/03/09 分享： 分享： 恒指昨收報16353點，升0.8%，全日總成交額866億元。見周綫圖，恒指自1月低見14794點後反彈，近三個交易周均受制於周綫圖保歷加通道中軸阻力（現近16600點），技術分析指標RSI亦受制於中軸 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 穩守50周綫 創科看110元 今日 穩守50周綫 創科看110元 你可能感興趣 穩守50周綫 創科看110元 今日 01:00 穩守50周綫 創科看110元 最新專欄文章 穩守50周綫 創科看110元 今日 穩守50周綫 創科看110元 RSI底背馳 旺旺可反彈 2024/03/08 RSI底背馳 旺旺可反彈 RSI重上50 中聯重科俏 2024/03/07 RSI重上50 中聯重科俏 美高梅回調 復活節前買 2024/03/06 美高梅回調 復活節前買 中通快遞突破 中期趁低吸納 2024/03/05 中通快遞突破 中期趁低吸納 成交 指數 技術分析 騰訊 派息 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618）