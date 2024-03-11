  • 17°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 09:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄長期看好騰訊：我持貨零成本

財金猛人追蹤 07:12 2024/03/11

分享：

分享：

對恒生指數影響較大的權重科技股，即騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ，大跌過後至今仍在低位徘徊，聞者傷心，持貨者流淚。

手中仍有「ATM」持貨的資深投資者曾淵滄接受MONEY TIMES專訪時表示，自己的持貨已是「零成本」，會長期持貨且看好股份長期表現。他又認為這些企業賺錢能力仍在上升，下跌是因為以前估值太貴，但未來要回升也要有周期配合。

曾淵滄透露，自己手中的一些大型科技股持貨，都是在早期買落︰

「騰訊我100蚊買落，升至400蚊減咗，而家已經係無成本；美團我差唔多IPO的時候買，升高之後減了啲，都係無成本；係阿里巴巴蝕緊少少，都係IPO的時候買，升嘅時候無加。」

因此就算這些股份自高位深度回調，也無阻曾淵滄繼續持有股份。

曾淵滄訪問全文見：【】

點擊圖片放大
+5
+4

曾淵滄認為，科技股的下跌未必完全與基本因素有關︰

......更多內容，訂戶請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

【兩會召開】「國策專家」趙文利：留意兩會四大重點（新增《政府工作報告》今年發展目標）
2024/03/09
【兩會召開】「國策專家」趙文利：留意兩會四大重點（新增《政府工作報告》今年發展目標）
霸菱方偉昌 中特估現金流足+高息 宜作防守之選（點評10大持倉股）
2024/03/02
霸菱方偉昌 中特估現金流足+高息 宜作防守之選（點評10大持倉股）
基金教父雷賢達：AI是廿年不遇 屬長期投資板塊（附AI股份點評）
2024/02/22
基金教父雷賢達：AI是廿年不遇 屬長期投資板塊（附AI股份點評）
雷賢達：港股如沒外資參與是不行的
2024/02/22
雷賢達：港股如沒外資參與是不行的
阿里巴巴業績不理想 股價回吐全周升幅 黃國英曾籲不要加注
2024/02/08
阿里巴巴業績不理想 股價回吐全周升幅 黃國英曾籲不要加注
港股 派息 微信支付 每股盈利 曾淵滄 支付寶 阿里巴巴 微信 騰訊