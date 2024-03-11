曾淵滄長期看好騰訊：我持貨零成本

對恒生指數影響較大的權重科技股，即騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ，大跌過後至今仍在低位徘徊，聞者傷心，持貨者流淚。

手中仍有「ATM」持貨的資深投資者曾淵滄接受MONEY TIMES專訪時表示，自己的持貨已是「零成本」，會長期持貨且看好股份長期表現。他又認為這些企業賺錢能力仍在上升，下跌是因為以前估值太貴，但未來要回升也要有周期配合。

曾淵滄透露，自己手中的一些大型科技股持貨，都是在早期買落︰

「騰訊我100蚊買落，升至400蚊減咗，而家已經係無成本；美團我差唔多IPO的時候買，升高之後減了啲，都係無成本；係阿里巴巴蝕緊少少，都係IPO的時候買，升嘅時候無加。」

因此就算這些股份自高位深度回調，也無阻曾淵滄繼續持有股份。

曾淵滄訪問全文見：【】

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曾淵滄認為，科技股的下跌未必完全與基本因素有關︰

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