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曾淵滄 評滙豐 內銀 領展 中特估

財金猛人追蹤 07:12 2024/03/12

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資深投資者曾淵滄接受MONEY TIMES專訪時表示，美國股市已升到一個好高的位置，亦開始討論是否有泡沫，相信美股如去年般飈升的機會相對較細，如此一來也會對港股的走勢有所影響。因此他建議投資者近期操作宜以穩健為主，集中看好收息股、高息股。

選擇高息股時，曾淵滄教路，股息率要以高過銀行定存息率為目標（目前約4厘上下），「5厘以上就唔錯，有8厘就更好。」板塊選擇上，曾淵滄認為內銀、「中特估」及新近公布優秀業績的滙豐控股 （00005） 都是較佳的選擇，他們的共同點是保持高派息以至增加派息之餘，股價更是逆市上升，是「真‧高息股」。

曾淵滄訪問全文見：【】

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例如內銀股，所有的大型中資內銀股都是高息股，而且股價走勢也很不錯，正在準備創一年新高或已經創下新高，與恒指的走勢比較，是逆市上升。曾淵滄相信中央今年內還會再繼續降準減息，每次降準，銀行多些錢可以借出賺息，每次減息，銀行少些壞帳。

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「中特估」則是中資電訊股看俏，如中移動 （00941） 去年股價已經因為派高息而逆市上升，盡管股價升了不少，現價股息率依然超過7厘。

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滙豐早前已出業績，全年派息0.61美元，股息率很接近8厘，遠超過定期存款利率，今年派息估計也能保持這個水平，再加上公司承諾積極考慮派付的特別股息0.21美元，總額高達0.82美元（折合6.41港元），以上周五收市價58.8元計，股息率超過10厘，是不折不扣的高息股。

至於石油股及航運股......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : MT專訪

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