【名人語錄】「我從創業第一天 吃虧到現在」農夫山泉鍾睒睒 從商14條精彩語錄（新增： 網信辦稱重點整治抹黑企業家訊息）

娃哈哈創辦人宗慶后2月25日因病逝世，競爭對手農夫山泉 （09633） 卻捲入風波，遭網路攻擊。農夫山泉創辦人、董事長兼總經理鍾睒睒，已親自澄清多個傳聞，而其作為企業家的創新精神亦啟發後輩。

娃哈哈創立於1987年，農夫山泉成立於1996年。據2023胡潤百富榜顯示，69歲的鍾睒睒以4,500億元人民幣身家，第三次成為中國首富。

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【名人語錄】「沒有疲軟市場 只有疲軟產品」娃哈哈宗慶后

第三版 新增 網信辦：重點整治抹黑企業家訊息

娃哈哈創辦人宗慶后逝世後，農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒遭捲入風波，引發熱議。

中央網信辦3月15日公布「2024年清朗系列專項行動」10個整治任務，當中提到：重點整治散布傳播涉企虛假不實訊息，蓄意造謠抹黑企業、企業家行為，依法處置情節嚴重的網站平台和帳號。

另外，鍾睒睒母親郭瑾3月11日去世，享年95歲。鍾睒睒在朋友圈發文稱，母親沒有基礎疾病，但「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，於3月11號下午去世，萬分悲痛」。

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第二版 鍾睒睒母親離世

三度蟬聯中國首富的農夫山泉董事長鍾睒睒再聞噩耗。鍾睒睒母親，浙江省婦聯離休幹部郭瑾11日逝世，享年95歲。

據報道，鍾睒睒於3月13日出版的《錢江晚報》刊發訃告：家母郭瑾於2024年3月11日17時30分離世，享年95歲。母親走得平靜安詳。

訃告介紹，郭瑾，中國共產黨黨員，浙江省婦聯離休幹部。生於1929年5月，浙江東陽人。1946年在平湖嘉興師範讀書，1947年9月在浙東遊擊區燎原幹校參加革命，1949年4月至1950年，先後在紹興軍管處秘書處蕭山縣委長河區、蕭山縣婦聯等地工作1952年5月調入浙江省婦聯，一直從事婦女兒童相關工作。1980年10月光榮離休。

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第一版 ；本文分享農夫山泉鍾睒睒人生14條精彩語錄

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論農夫山泉、產品：

1.在中國，最懂水的，是農夫山泉。不是專家，也不是甚麼協會。

2.優質食品是全中國乃至世界最大的奢侈品，農夫山泉要做水中的奢侈品。產品的生命已在血液中，這就是這個公司的文化。

3.拒絕平庸，拒絕......更多內容，訂戶請登入。

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論創業：

5.創業以來，我走了非常多的彎路，幾乎可以用九死一生......更多內容，訂戶請登入。

論升級轉型：

7.人們對升級轉型有誤區，以為是盲目地拋棄掉原有的，但這想法是錯誤的。升級比轉型更重要和關鍵，是一個走向更高、更強的過程，是不斷創新的過程。

8.任何一個產業需要積累知識，砸錢......更多內容，訂戶請登入。

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論從商：

9.我是一個獨來獨往的人，同行在幹什麼，我根本不管......更多內容，訂戶請登入。

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論性格：

12.很多人覺得我不合群，我這個人確實很自負，我一般不跟談不攏的人多談......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：鄭耀宗

資料整理：農夫山泉官網、綜合網上資料

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