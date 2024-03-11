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瑞士百達：機械人產業5大關鍵主題

研究報告 08:10 2024/03/11

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現時全球約有350萬個機械人，不僅能組裝汽車，還能打掃房屋、送貨。

科技的進步，無論是人工智能（AI）還是半導體等技術，都為新型精密機器的開發和應用鋪平了道路。我們認為，未來幾年將有5個關鍵主題推動機械人科技產業的長期增長。

1. 回歸在地化和近岸生產

全球地緣政治局勢緊張以及烏俄衝突，對全球供應鏈增加了更多壓力。愈來愈多政府和企業希望將生產轉移到本土或附近的地區，即「回歸在地化」和「近岸生產」。這將順應增加對工業機械人的需求。

2.機器與人類互動：協作型工業機械人

能夠自主工作並與人協作的全球協作型機械人市場預計將由2022年的僅僅12億美元成長到2029年的68億美元......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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撰文 : Peter Lingen 瑞士百達資產管理主題股票投資高級投資經理

欄名 : 瑞士百達專欄

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