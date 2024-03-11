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歐元上調目標至1.12

財金專欄 2024/03/11

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歐洲經濟增長雖在零至負之間掙扎，但歐央行不急於減息，使市場失去拋售歐元理據。上周美國公布就業數字強差人意，假使本周二美國公布的2月CPI通脹數字又見加快回落，提防加快市場對聯儲局早日減息預期。市場焦點

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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