歐元上調目標至1.12

歐洲經濟增長雖在零至負之間掙扎，但歐央行不急於減息，使市場失去拋售歐元理據。上周美國公布就業數字強差人意，假使本周二美國公布的2月CPI通脹數字又見加快回落，提防加快市場對聯儲局早日減息預期。市場焦點

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