歐元上調目標至1.12 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 歐洲經濟增長雖在零至負之間掙扎，但歐央行不急於減息，使市場失去拋售歐元理據。上周美國公布就業數字強差人意，假使本周二美國公布的2月CPI通脹數字又見加快回落，提防加快市場對聯儲局早日減息預期。市場焦點 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 01:00 日圓上升目標為144 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數