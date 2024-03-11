英鎊提防有機試1.295 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 英財長候俊偉在春季財政預算案中並無作出大幅減稅擾亂財政，相反只温和降低國民保險稅率。料這可有助改善英經濟，並降低英倫銀行作即時減息需要，對英鎊前景可視為利好因素。假使聯儲局本月21日議息會一旦宣布停止 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 日圓上升目標為144 今日 01:00 日圓上升目標為144 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數