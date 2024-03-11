英鎊提防有機試1.295

英財長候俊偉在春季財政預算案中並無作出大幅減稅擾亂財政，相反只温和降低國民保險稅率。料這可有助改善英經濟，並降低英倫銀行作即時減息需要，對英鎊前景可視為利好因素。假使聯儲局本月21日議息會一旦宣布停止

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