日圓上升目標為144 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 本周三（13日），日本大型企業將會與工會就未來一年薪酬加幅作決定。市場估計平均加幅可達3.9%。若屬實，將較去年3.58%的30年來最大工資增幅更要大。屆時能給予日本央行理據，把持之已久的負息政策結束 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數