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日圓上升目標為144

財金專欄 2024/03/11

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本周三（13日），日本大型企業將會與工會就未來一年薪酬加幅作決定。市場估計平均加幅可達3.9%。若屬實，將較去年3.58%的30年來最大工資增幅更要大。屆時能給予日本央行理據，把持之已久的負息政策結束

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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