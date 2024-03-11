澳元目標升至69美仙 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 中國今年首兩個月鐵礦石進口量按年比大升8.1%，而同期間鋼材出口按年比更是大漲32.6%，反映中國對鐵礦石需求增是有實質需求於背後支持。鐵礦石作為澳洲最主要出口，解釋了澳洲2月份出現龐大貿易盈餘原因。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數