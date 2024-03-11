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澳元目標升至69美仙

財金專欄 2024/03/11

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中國今年首兩個月鐵礦石進口量按年比大升8.1%，而同期間鋼材出口按年比更是大漲32.6%，反映中國對鐵礦石需求增是有實質需求於背後支持。鐵礦石作為澳洲最主要出口，解釋了澳洲2月份出現龐大貿易盈餘原因。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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