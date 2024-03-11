  • 16°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐元維持63美仙目標

財金專欄 2024/03/11

分享：

分享：

紐央行於2月28日議息會暗示加息周期見頂，市場便把紐央行減息預期提前到11月。然而，減息預期仍是遠較市場對歐美減息日期要遲。另中國把今年經濟增長目標定在5%，屬一個較高增幅水平。以澳紐對中國經濟的依賴

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元的遠慮近憂
今日
美元的遠慮近憂
歐元上調目標至1.12
今日
歐元上調目標至1.12
英鎊提防有機試1.295
今日
英鎊提防有機試1.295
日圓上升目標為144
今日
日圓上升目標為144
澳元目標升至69美仙
今日
澳元目標升至69美仙

你可能感興趣

美元的遠慮近憂
今日 01:00
美元的遠慮近憂
歐元上調目標至1.12
今日 01:00
歐元上調目標至1.12
英鎊提防有機試1.295
今日 01:00
英鎊提防有機試1.295

最新專欄文章

美元的遠慮近憂
今日
美元的遠慮近憂
加元料1.33至1.35橫行
今日
加元料1.33至1.35橫行
澳元目標升至69美仙
今日
澳元目標升至69美仙
日圓上升目標為144
今日
日圓上升目標為144
英鎊提防有機試1.295
今日
英鎊提防有機試1.295
中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數

上一篇文章

加元料1.33至1.35橫行

下一篇文章

澳元目標升至69美仙