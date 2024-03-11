紐元維持63美仙目標 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 紐央行於2月28日議息會暗示加息周期見頂，市場便把紐央行減息預期提前到11月。然而，減息預期仍是遠較市場對歐美減息日期要遲。另中國把今年經濟增長目標定在5%，屬一個較高增幅水平。以澳紐對中國經濟的依賴 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數