紐元維持63美仙目標

紐央行於2月28日議息會暗示加息周期見頂，市場便把紐央行減息預期提前到11月。然而，減息預期仍是遠較市場對歐美減息日期要遲。另中國把今年經濟增長目標定在5%，屬一個較高增幅水平。以澳紐對中國經濟的依賴

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