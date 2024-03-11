加元料1.33至1.35橫行

於上周議息會加央行指，高息雖損害經濟，但強調現非減息時候，並指該行預期到下半年當地通脹才有望回落。言下之意加央行似乎在暗示要到下半年才減息。另外，油價近期似有慢慢向上攀爬之勢，料同為利好加元。似乎加元

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