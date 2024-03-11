加元料1.33至1.35橫行 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 於上周議息會加央行指，高息雖損害經濟，但強調現非減息時候，並指該行預期到下半年當地通脹才有望回落。言下之意加央行似乎在暗示要到下半年才減息。另外，油價近期似有慢慢向上攀爬之勢，料同為利好加元。似乎加元 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 你可能感興趣 美元的遠慮近憂 今日 01:00 美元的遠慮近憂 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 最新專欄文章 美元的遠慮近憂 今日 美元的遠慮近憂 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數