對於美元近期回軟，是受眾多因素加疊影響。當中有短期經濟及長遠的政治因素衝擊所致。

先看聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上指，如果經濟按照現今路徑發展，今年將有機會減息。他的言論看似與其過去言論沒分別，但

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