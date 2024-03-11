美元的遠慮近憂 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 對於美元近期回軟，是受眾多因素加疊影響。當中有短期經濟及長遠的政治因素衝擊所致。 先看聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上指，如果經濟按照現今路徑發展，今年將有機會減息。他的言論看似與其過去言論沒分別，但 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上調目標至1.12 今日 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元上調目標至1.12 今日 01:00 歐元上調目標至1.12 英鎊提防有機試1.295 今日 01:00 英鎊提防有機試1.295 日圓上升目標為144 今日 01:00 日圓上升目標為144 最新專欄文章 加元料1.33至1.35橫行 今日 加元料1.33至1.35橫行 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元目標升至69美仙 今日 澳元目標升至69美仙 日圓上升目標為144 今日 日圓上升目標為144 英鎊提防有機試1.295 今日 英鎊提防有機試1.295 中國 經濟 美國 美元 指數 通脹 日本 外滙 歐洲 美滙指數