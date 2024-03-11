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美元的遠慮近憂

財金專欄 2024/03/11

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對於美元近期回軟，是受眾多因素加疊影響。當中有短期經濟及長遠的政治因素衝擊所致。

先看聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上指，如果經濟按照現今路徑發展，今年將有機會減息。他的言論看似與其過去言論沒分別，但

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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