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美就業數據偏弱 減息添支撐？

國際 22:35 2024/03/10

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美國聯儲局的最重要職責有兩項，分就是保持物價穩定及確保充分就業，美國就業情況對息口走向有關鍵影響。最新公布的2月就業報告，多項數據都偏弱，顯示美國勞動力市場有降溫迹象。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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