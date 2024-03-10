美就業數據偏弱 減息添支撐？ 國際 22:35 2024/03/10 分享： 分享： 美國聯儲局的最重要職責有兩項，分就是保持物價穩定及確保充分就業，美國就業情況對息口走向有關鍵影響。最新公布的2月就業報告，多項數據都偏弱，顯示美國勞動力市場有降溫迹象。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 2024/03/09 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 2024/03/07 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 2024/03/05 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 2024/03/07 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 2024/03/10 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 你可能感興趣 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 14:42 2024/03/09 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 18:43 2024/03/07 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 18:08 2024/03/05 英國保守黨最後一擊 「派糖」事在必行 最新專欄文章 國金札記 - 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 今日 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 2024/03/10 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 2024/03/09 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 英偉達Nvidia升勢 是否太誇張？ 2024/03/09 英偉達Nvidia升勢 是否太誇張？ 國金札記 - 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 2024/03/08 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 經濟數據表現 經濟 選舉 移民 特朗普 美國聯儲局 通脹 美國