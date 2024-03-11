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夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成

財金專欄 2024/03/11

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中央高度重視基本法23條立法，港澳辦主任夏寶龍已南下深圳，聽取最新滙報。立法會過去3天全速開工，相關的法案委員會朝九晚七審議條文，在快馬加鞭下，料很快完成立法。

另外，中央強調香港完成23條立法，可全力

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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