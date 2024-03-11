夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 財金專欄 2024/03/11 分享： 分享： 中央高度重視基本法23條立法，港澳辦主任夏寶龍已南下深圳，聽取最新滙報。立法會過去3天全速開工，相關的法案委員會朝九晚七審議條文，在快馬加鞭下，料很快完成立法。 另外，中央強調香港完成23條立法，可全力 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 2024/03/08 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 有政戲 - 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 2024/03/07 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 有政戲 - 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 2024/03/06 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 有政戲 - 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 2024/03/05 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 有政戲 - 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 2024/03/04 港區政協力爭惠港政策 多少可成真？ 政治 廿三條立法 夏寶龍 立法會 深圳 基本法 律政司 人大常委 保安局 鄧炳強