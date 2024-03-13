高息股行情可以到哪裏？

國金證券從另一角度看，高股息行情多在熊市佔優。

當下，煤炭、銀行、石油石化股息率最高，其中煤炭等行業擁擠度、估值相對偏高，後續行情持續性或有所減弱。截至3月11日，銀行與煤炭交易相對擁擠，擁擠度分處歷史82%、67%分位數。

如果高股息策略進一步擴散，可以關注高分紅率與高ROE兩條邏輯鏈。高分紅邏輯：股息率取決於每股盈利和派息率，交運、公用事業盈利增速較快，且產業生命週期處於成熟或後成熟期，預計未來2年股息率仍有較大提升空間。高ROE邏輯：每股盈利最終取決於ROE，從ROE較高的行業來看，食品飲料和家用電器行業或將相對受益。

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資料來源：國金證券

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央企高息股幾厘才算吸引？

美股利率今年六月極大可能下降。此外，目前市場上可以買到的低風險優質公司債券一般都在5厘以上。那麼，主要的央企股息多少厘才吸引呢？外加風險溢價，扣除股息稅的實際股息需要7-8厘以上才算吸引。

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那麼，內銀等主要央國企，現在的股息是否吸引？

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主要央國企股息率如下：

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