  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息股行情可以到哪裏？

研究報告 10:29 2024/03/13

分享：

分享：

國金證券從另一角度看，高股息行情多在熊市佔優。
當下，煤炭、銀行、石油石化股息率最高，其中煤炭等行業擁擠度、估值相對偏高，後續行情持續性或有所減弱。截至3月11日，銀行與煤炭交易相對擁擠，擁擠度分處歷史82%、67%分位數。

如果高股息策略進一步擴散，可以關注高分紅率與高ROE兩條邏輯鏈。高分紅邏輯：股息率取決於每股盈利和派息率，交運、公用事業盈利增速較快，且產業生命週期處於成熟或後成熟期，預計未來2年股息率仍有較大提升空間。高ROE邏輯：每股盈利最終取決於ROE，從ROE較高的行業來看，食品飲料和家用電器行業或將相對受益。

點擊圖片放大
+11
+10

資料來源：國金證券

 

—————

央企高息股幾厘才算吸引？

美股利率今年六月極大可能下降。此外，目前市場上可以買到的低風險優質公司債券一般都在5厘以上。那麼，主要的央企股息多少厘才吸引呢？外加風險溢價，扣除股息稅的實際股息需要7-8厘以上才算吸引。

點擊圖片放大
+3
+2

那麼，內銀等主要央國企，現在的股息是否吸引？

點擊圖片放大
+4
+3

主要央國企股息率如下：

點擊圖片放大
+12
+11


精采分析，敬請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

最新專欄文章

港樓小陽春來了（附施永青評論）
2024/03/07
港樓小陽春來了（附施永青評論）
摩根大通：中國股市跌入「價值陷阱」
2024/01/18
摩根大通：中國股市跌入「價值陷阱」
騰訊網易 玩死VS玩不死
2024/01/04
騰訊網易 玩死VS玩不死
2024年兩隻互聯網發財股
2024/01/03
2024年兩隻互聯網發財股
阿里京東嫰肉都被拼多多吞了?
2023/12/13
阿里京東嫰肉都被拼多多吞了?
石油 收息股 非農就業 公司債券 國債

上一篇文章

芝商所：黃金與亞洲股票對比

下一篇文章

芝商所：拆局百年黃金史 從1929年大蕭條講起