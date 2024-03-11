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大灣區發展藍圖五周年 區內科技股領漲大市

研究報告 10:01 2024/03/11

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今年2月，正值大灣區發展藍圖發布5周年，反映於大灣區內營運公司表現的恒生滬深港通大灣區綜合指數（HSGBAC），科技股表現明顯領先。

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2024年2月18日為國家發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（簡稱《綱要》）5周年，《綱要》以2035年將大灣區全面建成國際一流灣區為目標（表一）。大灣區由包括香港、澳門兩個特別行政區，和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9市組成，總面積約5.6萬平方公里。

大灣區發展藍圖發布5周年

自《綱要》發布以來，2018至2022年大灣區人口從約7,000萬增長到逾8,600萬人；世界500強企業五年內增加5家至25家。此外，根據刊登在廣東省政府網站數據顯示，2023年大灣區的地區生產總值（GDP）預計將達到逾13.6萬億元（人民幣‧下同），較2018年增長約3.8萬億元。值得留意的是，2023年大灣區9個內地城市合計GDP突破11萬億元，其中，深圳、廣州GDP均超過3萬億元，佛山及東莞則達到1萬億元以上......更多內容，訂戶請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

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