復星財富李曉翀：SEA升勢可持續嗎？ 分析3大業務

上周SEA（美：SE）公布去年四季度業績，顯然令市場有驚喜，收入及經調整EBITDA好於預期。而且，更重要的是，這是該公司實現了自IPO以來的首個全年盈利。筆者將從SEA旗下三大業務窺探一下，SEA的走勢方面是否具備基本因素的支持。

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1. 電商業務：平台增長

電商業務方面，2023年第四季度，旗下電商實現GAAP收入26億元（美元‧下同），按年增長23.2%，好於彭博一致預期24.1億元。2023年第四季度總訂單量達到25億筆，按年增46%，按季增13.4%，有所改善。



有兩點推動改善，一是核心marketplace收入，主要包括交易傭金和廣告收入，按年增長40.6%，達16億元，得益於平台的增長和貨幣化的改善。貨幣化率按季增0.2個百分點至7.0%。二是增值服務收入，主要包括與物流服務相關的收入，按年增5.3%，達到6.579億元，貨幣化率按季減0.1個百分點至2.9%，這是由於扣除航運補貼後收入增加所致。

2. 遊戲業務：FreeFire有新突破

遊戲業務方面，2023年第四季度，遊戲實現GAAP收入5.11億元，23Q3為5.92億元，低於一致預期5.53億美元。調整后收入4.56億元，23Q3為4.48億元。付費率方面，7.5%，按季減少0.1個百分點。可見無論哪個指標都是疲軟。



筆者寄望FreeFire有新突破，本次業績會方面，SEA提及會為FreeFire引入新的且高度本地化的內容。在第四季度，FreeFire·與蘭博基尼合作，讓玩家可以在遊戲中駕駛自己的汽車。我們最近還宣佈與雅加達的偶像團體JKT48合作，擔任印尼品牌大使。



據SensorTower，2023年FreeFire是全球下載次數最多的手機遊戲。2月份FreeFire每日活躍使用者峰值超過1億，它仍然是世界上最大的手機遊戲之一。憑借這一積極勢頭，SEA管理層預計2024年FreeFire的使用者群和流水將實現兩位數的按年增長。

3. 數字金融：信貸業務有上升空間

數字金融業務方面，2023年第四季度，實現GAAP收入4.724億美元，按年增長24.3%，低於一致預期4.87億元。經調EBITDA實現1.485億元，低於一致預期1.67億元，按年提升96.4%。



截至2023年12月31日，消費和中小企業未償還貸款本金為31億元，按年增長27%。其中包括25億美元賬內貸款本金和6億美元帳外貸款本金。逾期超過90天的不良貸款佔應收貸款總額的比例為1.6%，按季來說穩定。



2023年第四季度，消費和中小企業貸款活躍使用者超過1,600萬，按年增長28%。2024年，SEA將繼續投資於Shopee平台內外的信貸業務的用戶獲取，管理層表示市場有顯著的上升空間。



筆者看好除了信貸業務外，SeaMoney還發展數位銀行和保險服務，以抓住數位金融服務領域的未來商機。



整體來說，此次市場炒業績的因素已經完全反映，但筆者更青睞遊戲方面能夠有新的突破，這才是重估SEA的重要因素，電商市場競爭激烈，需要逐個季度觀察。



（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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