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居屋2023家有長者優先選樓環節結束

財金猛人追蹤 12:13 2024/03/11

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房委會居屋2023於今年1月31日開始進行選樓，首批選樓的申請者屬於「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者。今次居屋計劃，房委會於9,200個新居屋單位中，預留了2,700個配額予家有長者申請人，綠表及白表的配額比例分為40比60。

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經過25天的選樓日，家有長者選樓環節已於3月7日結束，全部配額已用盡，並於3月8日開始安排其他家庭申請者進行選樓。若與上一期居屋2022作比較，今次家有長者的選樓日數較上一期為長，在居屋2022計劃中，家有長者的申請人共進行了19天的選樓日，而今次則花上了25天的時間。此外，今次亦出現了較罕見的情況，是白表家有長者的申請者，在全部申請者獲邀選樓後，仍有配額未用盡，並須把剩餘的配額撥予綠表的家有長者申請人繼續選樓。在今期的家有長者配額，其中四成即1,080個給予綠表，而有1,620個則給予白表，最終，白表申請者只用了1,288個配額，餘下332個配額撥予綠表申請者，情況在過去幾期的居屋計劃中未見發生。而綠表家有長者最終選購新單位數目則達到1,412間（不包括租置回收單位238間），達原有配額的1.3倍。

家有長者的申請者在選樓安排上有相當的優勢，從6個新屋苑單位被選購作分析，啟德啟悅苑屬於2房及1房戶型單位已全部被選購，而屯門兆翠苑的2房單位亦同樣被選購一空，即使尚餘1房單位，亦只得極低層的4個單位。其他家庭申請者並無機會可以選購地點較好，面積較大的單位，雖然筆者已預料情況會發生，但畢竟對於非長者家庭來說，是大感無奈及失望的。的確，房委會在選樓的安排上，可以考慮作些檢討及調整的。

編輯：陳煒傑

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撰文 : 招國偉 公屋聯會總幹事/房委會委員

欄名 : 房策透視

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