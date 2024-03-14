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景順：美減息利A股增長型板塊 從國策選2板塊（新增圖表）

中國 16:09 2024/03/14

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美國利率水平預期在2024年或將進入下降趨勢（點擊圖片放大），這對於全球資金向新興市場（包括A股市場）流入有很大的推動作用，從而有助於提升這些市場的估值。

點擊圖片放大
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從歷史上來看，美債收益率進入下降趨勢後，A股增長型板塊一般會跑贏價值型板塊。美元進入貶值趨勢，會為中國貨幣政策提供更多空間以支持2024年的經濟增長

因此，A股市場在2024年的表現，預計將比去年好，但考慮到房地產行業的潛在影響，宏觀經濟增長的全面恢復或會是一個循序漸進的過程。我們認為，隨着投資者信心逐步恢復，部分行業板塊或將出現結構性趨勢，包括：

中國持續發展高端製造相關行業，會給A股企業帶來更多的進口替代和出口的機會。

中國綠色經濟相關行業，在全球領先的優勢也會給A股企業帶來海外擴張的機會。

A股公司的海外擴張，可能會帶來國內GDP增長驅動之外的新的盈利增長點。

同時，在上半年有望看到優先推出財政措施，對經濟起到支撑作用。至於2024年，我們比較看好高端製造業板塊和醫藥板塊。

點擊圖片放大
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中國企業日益增強的國際競爭力，中國產業鏈升級之勢不可阻擋，我們認為：

高端製造業板塊

中國的科技創新和產業鏈成本競爭優勢，能夠推動中國企業成為全球高端製造業領域的有力競爭者。

國內高端製造業在下游新產業的帶動以及自主可控的驅動下發展趨勢確定，特別是人形機器人板塊，在未來5至10年有很大的成長空間。人形機器人發展的初期主要會集中在工商業應用方面......

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（請點擊圖片放大）

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撰文 : 劉徽 景順中國A股高級投資組合經理

欄名 : 景順觀點

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