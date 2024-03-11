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新稅制有得有失 移英人士要留神

國際 21:54 2024/03/11

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對於有意或已經移居英國的人士，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上周公布的預算案，其中一項措施對他們影響深遠，甚至隨時須與英國對分身家。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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