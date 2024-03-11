新稅制有得有失 移英人士要留神 國際 21:54 2024/03/11 分享： 分享： 對於有意或已經移居英國的人士，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上周公布的預算案，其中一項措施對他們影響深遠，甚至隨時須與英國對分身家。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 今日 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 2024/03/07 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 2024/03/07 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 2024/03/04 特朗普官司上訴最高法院 反助避開支持度重傷？ 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 2024/03/01 蘋果造車胎死腹中 自駕願景難落地 你可能感興趣 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 今日 19:18 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 18:43 2024/03/07 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 15:46 2024/03/07 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 最新專欄文章 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 今日 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 今日 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 國金札記 - 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 今日 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 2024/03/10 倘翻炒印花稅假期 重振英樓市難料 英偉達Nvidia升勢 是否太誇張？ 2024/03/09 英偉達Nvidia升勢 是否太誇張？ 移民 BNO 新移民 稅務 薪俸稅 遺產稅 稅務條例 財政預算案 侯俊偉 英國