80後的讀者們，可知這你們可算生活在最難累積財富的年代嗎？人們都希望能夠早日實現財務自由，享受生活，因此努力工作並積累財富。然而，對於80年代出生的一群人來說，儲蓄退休資金是一項相當困難的任務。

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這個年齡段的人現在正值壯年，是賺錢的黃金時期，但在剛進入社會工作時就遇到沙士疫情的衝擊，之後沒幾年又經歷了2008年的金融海嘯。到了年近40，正值當打當紥之年，世紀疫情來襲，一拖三年，不少中高層因生意不景氣而受影響，小則凍薪減薪，大則被裁減，可謂難關重重。

大家距離65歲退休年齡大概還有20年的時間，在現今生活水平不斷上漲但薪資凍結的情況下，我們需要尋找新的收入來源以累積退休資本。「投資理財」是一個經常被提及的解決方案，但卻有很多不太理解投資理財的真正意義。許多人以為理財和投資是一回事，認為要做好理財就必須懂得投資，而如果不會投資，就無法成功理財。事實上，投資和理財是兩個不同的概念。

理財是指在擁有工作收入和生活開支的情況下，有效地管理個人財務。即使只是一個領取零用錢的學生，也應該學習如何理財，妥善管理開支和儲蓄。而投資只是理財的其中一部分。如果想要進行投資，必須先建立穩固的理財基礎，確保有足夠的資金進行投資，並且在投資失敗時有穩健的理財策略支持，不會影響日常生活。只有在累積了足夠的本金之後，才能進一步進行投資。

理財並不等同於投資

因此，盡管投資和理財經常被放在一起討論，但理財並不等同於投資。如果想要進行投資，就必須先學好理財，並要多學習與投資相關的知識，收集資訊，以降低投資風險。

理財的法則中，有一條稱為「理財金三角」，也被稱為「541法則」或「631法則」，可以有效地幫助我們適當地分配收入。這個原則非常簡單，將個人或家庭的年收入分為三個部分作財務分配︰日常開支佔50%（有些人可能是60%）、投資理財佔40%（有些人可能是30%）、風險管理佔10%。當然，這些理財原則不是絕對的，應根據個人情況進行調整。然而，對於那些對於如何規劃投資理財和保險感到困惑的人來說，這至少提供了一個基本的參考方向。

在這個理財金三角中，30%至40%的部分被稱為「開源」的部分。只要善用這部分資金，創造被動收入，就有機會早日實現財務自由，提前享受人生。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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