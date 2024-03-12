孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 財金專欄 2024/03/12 分享： 分享： 基本法23條立法其中一項重點，是針對間諜活動。對於間諜，一般港人只在電影上看到，或偶然見到有間諜落網的新聞。其實，香港作為國際大都會，又比鄰內地，間諜活動向來相當活躍。 今年是「查大俠」金庸先生的百歲冥 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 2024/03/11 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 有政戲 - 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 2024/03/08 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 有政戲 - 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 2024/03/07 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 有政戲 - 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 2024/03/06 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 有政戲 - 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 2024/03/05 夏寶龍大讚預算案 陳茂波反擊曾俊華 政治 廿三條立法 夏寶龍 香港 美國 英國 加拿大 華為 中聯辦 G20