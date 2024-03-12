孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍

基本法23條立法其中一項重點，是針對間諜活動。對於間諜，一般港人只在電影上看到，或偶然見到有間諜落網的新聞。其實，香港作為國際大都會，又比鄰內地，間諜活動向來相當活躍。

今年是「查大俠」金庸先生的百歲冥

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