冠心病是都市人常見疾病，亦是香港三大殺手病之一，致病的風險因素如三高（高血壓、高血糖和高膽固醇）也廣為人知。注重健康的人會定期進行身體檢查，了解自己的血壓、血糖和好壞膽固醇的水平是否正常，但一般身體檢查是否能夠全面評估患有冠心病的風險呢？以下是一個真實個案分享給大家。

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王小姐今年40歲，是一位家庭主婦，沒有吸煙習慣，平常主要從事家務和照顧小朋友的工作。她的飲食習慣相當健康，多吃蔬菜少吃肉類。她會定期進行身體檢查，血壓和血糖都正常，至於膽固醇方面，總膽固醇為4.7mmol/L，低密度膽固醇（亦即壞膽固醇）為3.3 mmol/L，這些數值都在合格範圍內。

有一天晚上，她因為兒女問題跟丈夫發生了一些爭執，隨後感覺到胸悶和呼吸急促，丈夫見狀立即送她到醫院。經過心血管電腦掃描檢查，發現她的兩條主要冠狀動脈有70%以上的狹窄，隨即進行通波仔手術和植入支架，成功打通血管。

王小姐事後感到疑惑：「為甚麼我生活習慣健康，不抽煙喝酒，身體檢查的數據也正常，卻得了如此嚴重的冠心病？」之後，為她檢驗了脂蛋白A （Lipoprotein A）的血液測試，結果顯示為153 nmol/L（正常水平為<73 nmol/L），這解釋了她患上冠心病的原因。

脂蛋白A是什麼？

脂蛋白A（Lipoprotein A）是一種在肝臟合成、含膽固醇的脂蛋白。脂蛋白A的水平接近九成是由基因決定的，而不會受年齡或飲食的影響。升高的脂蛋白A是評估冠心病發生之最敏感參數之一，它會令血管產生粥樣硬化、炎症和增加血栓機會。

如果要評估整體的粥狀動脈硬化風險時，脂蛋白Ａ應該與總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂一起檢測。根據不同國際學會的建議，對於某些高危險群的案例及具有早發性心血管疾病家族史的個體，應該進行脂蛋白Ａ的檢測，歐洲動脈硬化學會甚至建議所有成年人至少要進行一次脂蛋白Ａ的檢測。

現時，專門控制脂蛋白A的藥物尚在研究階段，而常用的第一綫降膽固醇藥如他汀類並不能有效控制脂蛋白A，傳統方法會用血液透析去清除過多的脂蛋白A。而新一代的降膽固醇針劑PCSK9抑制劑，有研究顯示能減少20％至25%的脂蛋白A水平，如有高心血管病風險病者，同時脂蛋白A水平過高，可以考慮接受相關治療。

王小姐的個案表明，即使一些常規指標顯示身體狀況良好，仍然有可能存在冠心病風險的隱藏因素。因此，定期進行身體檢查是重要的，但也應該考慮到其他因素，並根據個人情況進行更全面的風險評估。

編輯：陳煒傑

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