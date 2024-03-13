普徠仕：日央行4月幣策框架前瞻

日本央行（下稱「日央行」）或將於4月修改其政策框架，並改變其現行的政策工具。新框架將旨在：

1. 通過放慢擴張資產負債表，來增強政策的可持續性； 2. 提高應對通脹意外升温的靈活性； 3. 減少非常規工具的負面影響。

4月修改政策框架是我的基本預期，因為日央行有機會藉最新發布的通脹預測，傳遞有更大信心實現通脹目標的訊息。

料保留10年期日國債參考利率

我預計政策利率將升至0厘，並聲明中，將删除收益率曲綫控制（Yield Curve Control，簡稱「YCC」）的目標。為保持對日本長期政府債券收益率的控制，日央行或會保留10年期日本國債1厘的參考利率。

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日央行亦將保持靈活，根據收益率波動和速度調整買債。 另外，我預計當局在未來數月内，將逐步减少買債，並取消前瞻性指導，以增加政策的靈活性。

結束負利率後 或不加息

由於經濟活動疲弱，通脹可能意外回落，日央行在今年結束負利率政策後，或不會再加息。雖然存在結構性薪酬增長壓力，經濟增長仍然疲弱。日元弱勢、新冠疫情後重新開放的影響和旅遊業的反彈等利好因素正在减弱。

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