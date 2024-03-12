拜登競選預算案 邊派糖邊削赤

美國總統拜登（Joe Biden）公布2025財年美國聯邦財政預算案，年度開支將達到近7.3萬億美元（約56.9萬億港元），是相當誇張的數字。若用2024財年情況作比較，美國國會預算辦公室（CBO）推算聯邦政府期內開支約6.5萬億美元，2025財年的開支與之相比，上升了12.3%，幅度相當勁。

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