拜登競選預算案 邊派糖邊削赤 國際 21:07 2024/03/12 分享： 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）公布2025財年美國聯邦財政預算案，年度開支將達到近7.3萬億美元（約56.9萬億港元），是相當誇張的數字。若用2024財年情況作比較，美國國會預算辦公室（CBO）推算聯邦政府期內開支約6.5萬億美元，2025財年的開支與之相比，上升了12.3%，幅度相當勁。 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新稅制有得有失 移英人士要留神 今日 新稅制有得有失 移英人士要留神 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 2024/03/11 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 2024/03/07 伯明翰破產後遺 重手加稅縮數填氹 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 2024/03/07 英國保守黨民望新低 政權輪換成定局 你可能感興趣 新稅制有得有失 移英人士要留神 今日 08:40 新稅制有得有失 移英人士要留神 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 19:18 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 19:19 2024/03/11 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 最新專欄文章 新稅制有得有失 移英人士要留神 今日 新稅制有得有失 移英人士要留神 國金札記 - 新稅制有得有失 移英人士要留神 今日 新稅制有得有失 移英人士要留神 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 2024/03/11 向移英富豪開刀 海外收入再無免稅 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 國金札記 - 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 2024/03/11 美就業數據偏弱 減息添支撐？ 經濟 財政政策 拜登 美國 財政預算案