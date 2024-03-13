新型基建板塊 中興估值最平 財金專欄 2024/03/13 分享： 分享： 中興通訊（00763）2023年盈利增長15%，公司估值是板塊最低，但中央政策持續推動新型基礎設施建設，可提振股價推高估值。 中興2023年收入按年上升1%至1,242.5億元人民幣；盈利增長15%至 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 2024/03/12 港股頭肩底 恒指直望萬九？（第四版） 中字股實力談 - 運價已回升 海豐料復甦 2024/03/12 運價已回升 海豐料復甦 中字股實力談 - 港股頭肩底？（第四版） 2024/03/11 港股頭肩底？（第四版） 中字股實力談 - 港股頭肩底 升浪未結束 2024/03/09 港股頭肩底 升浪未結束 中字股實力談 - 北水17連淨流入 港股升勢未完？（第四版） 2024/03/08 北水17連淨流入 港股升勢未完？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 圓底 頭肩底 中興通訊（00763） 新能源 人民幣