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新型基建板塊 中興估值最平

財金專欄 2024/03/13

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中興通訊（00763）2023年盈利增長15%，公司估值是板塊最低，但中央政策持續推動新型基礎設施建設，可提振股價推高估值。

中興2023年收入按年上升1%至1,242.5億元人民幣；盈利增長15%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 圓底 頭肩底 中興通訊（00763） 新能源 人民幣

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