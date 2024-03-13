內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？ 財金專欄 2024/03/13 分享： 分享： 基本法23條立法正快馬加鞭進行，各方預料立法之後，中央的惠港政策將會陸續出台。綜合各方消息，較快推出的料是提高內地客來港的免稅額，據聞，內地正考慮提高的金額及方式。 內地客來港的免稅額現時是5,000元 ... 訂閱hket.com即送「XTREME極致膠原」系列產品一盒詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 2024/03/12 孟晚舟風波 揭在港間諜活動活躍 有政戲 - 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 2024/03/11 夏寶龍深圳聽滙報 23條立法料快完成 有政戲 - 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 2024/03/08 23條立法為何加速？ 早日專心拼經濟 有政戲 - 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 2024/03/07 誰任美國新總統 丁薛祥籲勿抱幻想 有政戲 - 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 2024/03/06 特首獲「23」編號人大證 顯京盼速立法 政治 關稅 香港 海南省 海關 人大常委 人大政協兩會 李慧琼 人大政協 世界貿易組織