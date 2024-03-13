內地客免稅額增至3萬 港較海南着數？

基本法23條立法正快馬加鞭進行，各方預料立法之後，中央的惠港政策將會陸續出台。綜合各方消息，較快推出的料是提高內地客來港的免稅額，據聞，內地正考慮提高的金額及方式。

內地客來港的免稅額現時是5,000元

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