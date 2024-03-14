前海開源基金楊德龍：看好中國新能源板塊

近日滬深兩市出現震盪回升走勢，新能源板塊崛起成為市場最大的亮點。前海開源基金首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事楊德龍表示看好中國新能源板塊，認爲產業會高速發展，並對新能源板塊帶來利好。

上周，新能源板塊出現大幅上行，多個股出現見底回升的態勢。3月11日光伏、鋰電、新能源汽車等部分個股衝擊漲停，帶來了較強的賺錢效應，也帶動了市場人氣的回升，創業板指數也因此大漲4%以上。

新能源汽車的異軍突起以及光伏大幅回升主要是受到利好消息的推動，為了促進新能源裝機繼續增加，關於放開電網95%消納紅綫的呼聲強烈，3月8日起，A股的光伏風電板塊集體拉昇。所謂95%的消納紅綫是指光伏和風電的發電利用率不低於95%，新能源利用率反映了新能源消納情況，是實際使用電量與新能源全部發電量的佔比......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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