【內房把脈】內媒指傳將推動融資協調機制 取消核心城市限購（持續更新）

內地房地產形勢持續受關注，以下為最新動向跟進：

2024/03/25 內媒指傳將推動融資協調機制 取消核心城市限購

據內媒《券商中國》報道，內地不久將有地產相關文件出台，全面聚焦兩個方向：一是全面取消核心城市的限制性政策，二是推動融資協調機制落地。

報道引述業內人士指，一綫城市非核心區域的限購政策有可能取消，但目前可能還處於研究階段，關鍵是如何界定「核心區域」；至於房地產融資協調機制方面，報道引述銀行人士指，機制正在落地，後續還要觀察融資規模能否有效放大。

2024/03/14 杭州放寬二手房限購

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室今日發佈《關於進一步優化房地產市場調控措施的通知》，宣布全面取消二手房限購政策，在當地購買二手住房，不再審核置業人士資格。另外，個人出售住房的增值稅徵免年限，統一調整為兩年。

內地券商國泰君安指出，近期由萬科的保債事件發酵作爲開端，至萬科全額償還美元債作爲結束，一次風險暴露結束帶來市場信心恢復，並隨着進入季節性旺季，銷量的按月改善也帶動信心修復。該行認爲，相比於金融風險，房地產的真實壓力在於較大的庫存壓力和相應的減值。然而，這是顯性化的風險，只要給予時間、或者是超常規政策（如政府回購），能夠讓此壓力釋放。

2024/03/13 2024年最新房企銷售排行榜出爐

據中指院資料顯示，2024年1至2月，TOP100房企銷售總額為4,762.4億元（人民幣，下同），按年跌51.6%。其中TOP100房企2月單月銷售額按月跌29.3%，按年跌64.7%，主要因為2023年前兩月內地樓市銷售出現了部分反彈，銷售額基數較大。

2024年首2月銷售額超百億房企有14家，較去年同期減少12家；超五十億房企8家，較去年同期減少18家。TOP100房企權益銷售額為3,195.8億元，權益銷售面積為1,991.4萬平方米。其中權益銷售額排行榜首三位分別是保利發展（滬：600048）、万科 （02202） 及中海地產 （00688） 。

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中指院指，房企通過多種途徑緊抓春節營銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者觀望情緒濃厚。今年1月底以來，核心一二綫城市接連優化樓市政策，政策力度不斷增強，2024年春節假期是新政後觀察政策效果的重要節點。各地房企春節前已開展促銷活動，多數樓盤「春節不打烊」，通過多種途徑利用春節營銷。

不過從市場情況來看，春節期間部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡。根據中指數據，2024年春節假期期間（2.10~2.17），25個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期（2023.1.21~2023.1.27）下降約27%。

其中各檔房企銷售額均有所下降。其中，TOP10房企銷售額均值為212.0億元，較上年下降47.7%；TOP11-30房企銷售額均值為65.8億元，較上年下降53.5%；TOP31-50房企銷售均值為31.4億元，較上年下降52.0%；TOP51-100房企銷售額均值為14.0億元，按年下降57.6%。

中指院分析，收入以及市場預期的不確定，導致需求端的疲軟，房企促銷活動難改購房者觀望情緒。

其一，2022年疫情影響部分需求被暫時壓抑，2023年春節房市出現了部分反彈，銷售額基數較大。

其二，收入以及市場預期的不確定，導致需求端的疲軟，房企促銷活動僅能提升部分城市來訪者數量，並不能實質改變購房者觀望情緒。

其三。2024年春節期間各地政府緊抓旅遊產業支持力度，各地回家團聚或外出旅遊的人數激增，購房計劃向後延期，僅部分熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。

編輯：劉雅文

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