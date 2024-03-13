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【誰賣最多？】2024年最新房企銷售排行榜出爐

財金 15:42 2024/03/13

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據中指院資料顯示，2024年1至2月，TOP100房企銷售總額為4,762.4億元（人民幣，下同），按年跌51.6%。其中TOP100房企2月單月銷售額按月跌29.3%，按年跌64.7%，主要因為2023年前兩月內地樓市銷售出現了部分反彈，銷售額基數較大。

2024年首2月銷售額超百億房企有14家，較去年同期減少12家；超五十億房企8家，較去年同期減少18家。TOP100房企權益銷售額為3,195.8億元，權益銷售面積為1,991.4萬平方米。其中權益銷售額排行榜首三位分別是保利發展（滬：600048）、万科（02202）及中海地產（00688）。

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  • 中指院指，房企通過多種途徑緊抓春節營銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者觀望情緒濃厚。今年1月底以來，核心一二綫城市接連優化樓市政策，政策力度不斷增強，2024年春節假期是新政後觀察政策效果的重要節點。各地房企春節前已開展促銷活動，多數樓盤「春節不打烊」，通過多種途徑利用春節營銷

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    撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

    欄名 : 內房拆局

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